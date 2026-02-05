Fabio Paratici parla della divisione di compiti all'interno della Fiorentina per poi entrare nella lotta salvezza e altri singoli della rosa viola.

"Ho lavorato in diversi modelli operativi, è il 22esimo anno che faccio questo mestiere. Per quanto riguarda la Fiorentina, quando Commisso e Ferrari mi hanno parlato, ho chiesto espressamente di occuparmi dell'area sportiva, e riportare direttamente a Ferrari, modello esatto che loro avevano in testa. Non ci sono state difficoltà nell'accordarsi. Giuseppe Commisso? Magari potesse stare più con noi, ma ha anche altre cose importanti da fare, quando verrà sarà il benvenuto. Siamo qui per lui".

“Lotta salvezza? L'allenatore è il Re Leone degli spogliatoi, noi siamo qui per supportarlo in tutto, non per sostituirlo, facendo tutto ciò che possiamo perché si possa rendere nel miglior modo possibile. Questa società non dà alibi a nessuno, paga puntualmente, c'è tutto per poter fare il meglio. È tutto a cinque stelle: basta e avanza per fare il proprio lavoro nel migliore dei modi. C'è una differenza enorme tra il fare qualcosa al 100% e volerla fare al 100%, qualcosa che si vuole davvero al 100%. Conta il come, la cattiveria, l'energia, la decisione, questo fa la differenza. Non abbiamo paura, non siamo preoccupati, ma siamo realisti".

“Goretti ha tutta la mia stima per ciò che ha fatto, ha fatto le sue esperienze ed è competente, diretto, schietto. Spero di mettergli a disposizione la mia esperienza per dargli una mano e aiutare la Fiorentina. Sarà il mio braccio destro, poi avremo Lorenzo Giani per lo scouting e Moreno Zebi che si occuperà dell'area prestiti. Professionisti di altissimo livello, sono felicissimo di lavorarci. Rugani? Ragazzo molto serio, ha spessore e grande esperienze. Sottovalutato ai più, alla Juventus sapevamo la sua affidabilità, ha giocato partite di grandissima importanza, finali di coppe, gare decisive. Non dice le parolacce, non ha tatuaggi e orecchini, forse questo nel calcio di oggi lo penalizza. Può togliersi ancora grandi soddisfazioni”.