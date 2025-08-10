Guardiola: "Toni era il più simpatico e affascinante di tutti ai tempi del Brescia, Baggio..."

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato al termine dell'amichevole contro il Palermo, raccontando anche alcuni aneddoti sulla sua esperienza in Italia da calciatore.

L'ex giocatore di Brescia e Roma ha parlato anche di alcuni grandi ex viola con cui ha calcato i campi della Serie A: “Luca Toni era il più simpatico e affascinante ai tempi del Brescia. Era una squadra molto forte quella, con Baggio che ci trascinava alla grande in campo”.