Un arbitro in serie positiva con la Fiorentina. Con lui il Parma ha vinto una sola volta e 14 anni fa!

La partita tra Parma e Fiorentina, in programma sabato prossimo con inizio alle ore 12.30, sarà diretta da Marco Guida, nato a Pompei, ma della sezione di Torre Annunziata.

I precedenti con la Fiorentina

Lo score è di nove vittorie, sette pareggi e otto sconfitte. Fuori casa invece è di due vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. La fomazione viola è in serie positiva da cinque partite; l'ultima battuta d'arresto è arrivata in Fiorentina-Milan 2-3 del 21 marzo 2021.

Nel corso di questa stagione ha già arbitrato i gigliati in Genoa-Fiorentina 2-2, partita del debutto di Vanoli sulla panchina viola e di De Rossi su quella rossoblu.

I precedenti con il Parma

Sono davvero negativi. In undici partite, c'è una sola vittoria degli emiliani, poi tre pareggi e sette sconfitte. Il successo gialloblu tra l'altro comincia ad essere anche datato, perché è arrivato nel match interno contro il Cesena (2-0)

2011 Parma Cesena 2-0 del 30 ottobre 2011. Da allora i ducali con lui hanno fatto solo due punti in nove partite.