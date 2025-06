L’ex attaccante del Parma Alessandro Melli si è espresso sull’arrivo di Edin Dzeko alla Fiorentina al sito News.Superscommesse.it, commentando in maniera molto positiva l’approdo del centravanti bosniaco in viola.

‘Oggi i calciatori nelle di Dzeko sono gestiti al meglio’

“Dzeko è un grande attaccante, un campione. Ha un'età abbastanza avanzata, questo è vero, ma credo che potrà dare un contributo importante alla Fiorentina. Tutti i calciatori attuali sono seguiti sotto tutti i punti di vista, sanno gestire al meglio le proprie forze e c'è anche un processo d'invecchiamento più lento; poi, le rose si sono estese, per cui c'è anche la possibilità di gestire bene il minutaggio di tutti durante le partite”.

‘Non sarà titolare tutte le domeniche ma darà il suo apporto’

“Ai tempi in cui giocavo, un attaccante riusciva a raggiungere, al massimo, 34 o 35 anni. Ora è tutto cambiato, sono stati fatti passi da gigante su certi aspetti. Le società professionistiche di oggi hanno un livello altissimo di professionalità, dai medici ai preparatori atletici, c'è una conoscenza meticolosa del calcio e questo fa sì che un atleta possa rendere bene anche in un'età alta, come quella di Džeko. Credo che non dovremo aspettarci di vederlo come attaccante titolare tutte le domeniche, ma darà ugualmente il suo apporto quando gli verrà chiesto di giocare, badando molto di più alla qualità che alla quantità. Se gestito bene, potrà essere la vera arma in più per la Fiorentina”.