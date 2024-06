Strakosha piace alla Fiorentina, ma la convivenza in maglia viola con Terracciano non sembra fattibile per un motivo ben preciso

Il Corriere dello Sport-Stadio si focalizza su una frase pronunciata dal nuovo tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino nella sua conferenza stampa di presentazione pochi giorni fa sul portiere viola Pietro Terracciano: “Ha fatto la sua miglior stagione, puntiamo su di lui. Poi con la società seguiamo l'evoluzione del mercato”. Poche parole che però hanno subito riacceso le voci di mercato. Oltre ai nomi di Audero, Musso e Falcone uno dei profili che piace di più ai viola è quello dell’ex estremo difensore della Lazio Thomas Strakosha, che al momento veste la maglia del Brentford.

Strakosha e Terracciano hanno lo stesso agente

L'ex biancoceleste sta trovano poco spazio in Inghilterra, e sarebbe quindi tentato dal ritorno in Italia, con la Fiorentina che rappresenterebbe per lui un’ottima soluzione. La questione riguarda però direttamente l’agente, che è lo stesso di Terracciano e vorrebbe evitare di mettere in competizione i suoi due assistiti, come accaduto in questa stagione conclusasi da poco con Biraghi e Parisi che hanno lo stesso procuratore.

Christensen potrebbe lasciare i viola

Se per Terracciano non sembra esserci almeno per il momento la possibilità di una partenza, non si può dire lo stesso per il secondo Oliver Christensen, arrivato appena un anno fa senza però riuscire a convincere nessuno e, stando a quanto riferito dal quotidiano, pronto a cambiare maglia in questo mercato.