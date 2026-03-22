Ieri sera si è tenuto il primo dei due concerti di Achille Lauro previsti al Mandela Forum (il secondo sarà stasera) e, di fronte al pubblico fiorentino, il cantante ha espresso la sua gratitudine, citando anche… la Fiorentina.

Le parole di Lauro

Due ore di concerto, alla fine del quale ha annunciato il proprio tour negli stadi, previsto per l'anno prossimo. Tuttavia, a malincuore, Lauro ha annunciato al pubblico presente ieri sera che la sua tournee non si sarebbe fermata a Firenze, per via dei lavori in corso al Franchi.

Niente paura, però, per i suoi fan, perché Lauro ha promesso: “Tornerò quando lo stadio sarà pronto”.