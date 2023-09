A Italpress il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato anche di stadio Franchi e del progetto Arup.

“E' ottimista che nel prossimo periodo Arup presenti il progetto definitivo? Non sono ottimista, sono realista, Arup ha un contratto con il comune di Firenze e deve presentare entro pochi giorni il progetto esecutivo"- ha detto Nardella - ”So che oggi c'è una conferenza stampa di alcuni "intellettuali" contro la legge sugli stadi. Io ho contribuito a scrivere quella legge e credo sia buona ma non sufficiente".

“Gli stadi italiani sono un patrimonio per il paese e dobbiamo soltanto vergognarci per il livello degli stadi nel nostro paese e il fatto che nessuno voglia prendersi la responsabilità di prevedere risorse pubbliche per gli stadi come si fa con qualunque altro impianto sportivo è una colpa gravissima. L'Italia ha un livello degli stadi di calcio che è il peggiore di tutta Europa e questo dibattito polemico non serve a niente. Sono contrario a smantellare la legge sugli stadi e anzi credo che ci voglia un patto tra pubblico e privato come ha fatto la Germania. Noi lavoriamo in silenzio e ci rimbocchiamo le maniche, altri fanno solo polemiche”.