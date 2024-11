Precedenti e statistiche: Palladino, nella sua breve carriera, ha un record molto positivo contro l'Hellas

In vista della partita di domani contro l'Hellas Verona, Palladino affronterà una squadra contro la quale non ha mai ancora perso: i precedenti sorridono al tecnico della Fiorentina, sia pure a fronte di una carriera ancora molto breve.

Ancora imbattuto contro gli scaligeri, domani per continuare la striscia positiva

Infatti, nelle ultime due stagioni, Palladino ha affrontato 4 volte l'Hellas, uscendo vittorioso in due occasioni e pareggiandone altrettante. Partite non esattamente all'insegna del calcio spettacolo: in questi 4 incontri sono stati segnati soltanto 5 gol, 4 dal Monza (guidato ovviamente dall'attuale allenatore viola) ed 1 dall'Hellas. Inoltre, in entrambe le stagioni alla guida del club brianzolo, Palladino ha concluso il campionato davanti all'Hellas: sensazioni positive anche per domani, per continuare la striscia positiva.