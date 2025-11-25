Il club degli undici, dal quale la Fiorentina vuole staccarsi il più in fretta possibile

Sono undici le squadre appartenenti a campionati Uefa a non aver ancora vinto una partita. Un club ristretto ma del quale nessuno avrebbe voluto far parte, a cominciare proprio dalla Fiorentina.

I viola e il Verona continuano ad andare a braccetto nel nostro campionato e sono entrambe a sei punti in classifica (ultimo posto a pari merito).

Andando in Inghilterra troviamo il Wolverhampton, in Portogallo invece c'è l’Afs di Santo Tirso. Poi tutte squadre appartenenti a tornei minori e anche piccoli: gli armeni dell’Ararat, lo Shkupi, club di Skopje in Macedonia, il Paralimni a Cipro, Maccabi Bnei Raina e l’Hapoel Jerusalem in Israele. Fino a giungere alla San Marino Academy Under 22 e all’Esperanca di Andorra.

Una compagnia tutt'altro che a cinque stelle da dover lasciare il più in fretta possibile.