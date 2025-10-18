Due anticipi tutt'altro che emozionanti nella parte destra della classifica: il Pisa raggiunge la Fiorentina e il Verona la scavalca. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Prende il via la settima giornata di Serie A con due match nella zona destra della classifica: all’Arena Cetilar il Pisa accoglie il Verona, mentre al Via del Mare il Lecce ospita il Sassuolo.
La cronaca delle partite
Due primi tempi non emozionanti: in Salento ci va vicino Stulic, a caccia del suo primo gol stagionale, ma il suo sinistro a giro fa la barba al palo. Partita che si scalda, ma solo a livello agonistico: nessuna emozione di rilievo e 0-0 finale che non accontenta nessuna delle due squadre.
Come detto, copione simile a Pisa: l’unico squillo del primo tempo lo propone Moreo, dei padroni di casa, ma il suo colpo di testa su angolo va alto di poco. Nel finale l’arbitro assegna un rigore al Verona per tocco di mano, poi revocato dopo un check del Var. Nel secondo tempo l’occasione d’oro ce l’ha Orban, ma sbaglia clamorosamente a tu per tu col portiere: sul capovolgimento di fronte è poi Nzola a trovare una grande discesa, ma gli manca la conclusione. Anche qui, però, le occasioni si fermano ed è il secondo pareggio a reti bianche della giornata.
La classifica di Serie A
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 15, Roma 15, Milan 13, Inter 12, Juventus 12, Bologna 10, Atalanta 10, Sassuolo 10, Cremonese 9, Como 9, Udinese 8, Cagliari 8, Lazio 7, Lecce 6, Parma 5, Torino 5, Verona 4, Fiorentina 3, Pisa 3, Genoa 2.