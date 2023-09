Corvino: "La prima volta costrinsi Venuti a venire da noi. Stavolta non ho neppure avuto bisogno di urlare, per me è un figlio"

L'ex dirigente della Fiorentina, ora direttore dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato, tra gli altri anche di Lorenzo Venuti, preso dal club salentino a parametro zero, al termine del suo contratto con i viola.

“Venuti? Quando lo costrinsi a venire a Lecce la prima volta - ha detto Corvino - lo obbligai urlandogli dal treno e ubbidì. Stavolta non ho neppure avuto bisogno di urlare. Ha accettato appena ho aperto bocca. Per me è un figlio”.