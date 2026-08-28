Una trattativa tutt'altro che banale. Il Torino rifiuta le contropartite e spara alto per Njie
Oltre al centravanti, la Fiorentina deve assolutamente comprare anche un esterno sinistro adatto al 4-3-3 di Fabio Grosso. Nelle ultime ore il nome che è emerso con più forza è Alieu Njie del Torino.
La proposta viola
I viola volevano facilitare la trattativa attraverso delle contropartite tecniche, così da far abbassare il prezzo dello svedese. Paratici era disposto a mettere sul piatto il centrocampista Rolando Mandragora, che la Fiorentina acquisto proprio dal Torino ormai quattro anni fa.
Il prezzo dei granata
I granata però non sembrano intenzionati, per il momento, ad accettare contropartite. Secondo quanto rivela l'esperto di mercato Alfredo Pedullà la valutazione del giocatore si aggira sui 20 milioni di euro.
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