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Una trattativa tutt'altro che banale. Il Torino rifiuta le contropartite e spara alto per Njie

Redazione /
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Oltre al centravanti, la Fiorentina deve assolutamente comprare anche un esterno sinistro adatto al 4-3-3 di Fabio Grosso. Nelle ultime ore il nome che è emerso con più forza è Alieu Njie del Torino. 

La proposta viola

I viola volevano facilitare la trattativa attraverso delle contropartite tecniche, così da far abbassare il prezzo dello svedese. Paratici era disposto a mettere sul piatto il centrocampista Rolando Mandragora, che la Fiorentina acquisto proprio dal Torino ormai quattro anni fa. 

Il prezzo dei granata

I granata però non sembrano intenzionati, per il momento, ad accettare contropartite. Secondo quanto rivela l'esperto di mercato Alfredo Pedullà la valutazione del giocatore si aggira sui 20 milioni di euro. 

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