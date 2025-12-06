La Formazione titolare della Fiorentina: contro il Sassuolo Vanoli ripropone il 3-5-2. Torna Comuzzo, Piccoli fa spazio a Gudmundsson

Pochi minuti fa l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha reso noto la formazione titolare che tra poco piu di un'ora affronterà il Sassuolo di Fabio Grosso al Mapei Stadium. Dopo un'intera settimana in cui si era ipotizzato di un possibile ritorno alla difesa a 4, il tecnico quest'oggi ha voluto stupire tutti.

Vanoli sceglie di continuare con la difesa a tre: le scelte del tecnico in vista del Sassuolo

Contro i neroverdi la Fiorentina scenderà in campo con il consueto 3-5-2, senza proporre alcuna novità rispetto a quanto ci si potesse aspettare. Tra i pali c'è De Gea, davanti a lui una difesa composta da Comuzzo e Ranieri ai lati, con Pablo Marì nel mezzo. Sugli esterni ci saranno Dodo e Parisi, mentre sulla linea di mediana troviamo Fagioli in cabina di regia, con Sohm e Mandragora mezz'ala. il reparto offensivo sarà composto dalla coppia Gudmundsson-Kean. Problemi per Roberto Piccoli che, nonostante la mancata titolarità, non si siederà in panchina ma andrà direttamente in tribuna. Da capire le motivazioni dietro questa scelta

Queste le formazioni delle due squadre:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All.: Grosso

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. All.: Vanoli