Folorunsho avanti tutta: Una Fiorentina quasi al completo. Un solo assente alla rifinitura

La Fiorentina è in campo per effettuare la rifinitura in vista della partita di domani sera contro il Panathinaikos. Ecco le novità che arrivano dal Viola Park.

La squadra di Raffaele Palladino è quasi al completo. Recuperato dunque Micheal Folorunsho, che si sta allenando regolarmente. Presenti in campo anche Pablo Marì e Cher Ndour, nonostante i due giocatori non siano inseriti nella lista Uefa. L'unico assente è Andrea Colpani, l'ex Monza sta seguendo l'allenamento dei compagni da bordo campo con un vistoso tutore al piede destro, il rientro sembra dunque ancora molto lontano per l'esterno viola.

Aggregati al gruppo di Palladino anche i due giovani viola: Maat Daniel Caprini, che ormai è stabilmente con la prima squadra e il difensore Leonardo Baroncelli.