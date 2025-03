Fiorentina serve qualità: Il nuovo centrocampo viola a discapito della fase difensiva

La partita di domani sera contro il Panathinaikos vede la Fiorentina obbligata a vincere e ribaltare il 3-2 dell'andata per passare il turno e cercare di dare un senso ad una stagione sotto le aspettative.

I ballottaggi in vista della partita di domani sera sono ancora molti e solo la rifinitura di questa mattina scioglierà i dubbi sugli undici che scenderanno in campo. La Fiorentina deve cercare di vincere con almeno due gol di scarto, così da evitare il rischio rigori. In questa direzione Palladino potrebbe scegliere una Fiorentina votata all'attacco con il tridente offensivo.

Dietro le punte la Fiorentina avrà bisogno di qualità per impostare le azioni attraverso il possesso palla senza per forza dover attendere l'avversario nella propria metà campo. Non è da escludere la presenza a centrocampo di due elementi che della qualità fanno il loro punto di forza: Fagioli e Adli. L'ex Juventus è uno dei pochi aspetti positivi dell'ultimo periodo viola, mentre l'algerino, che non gioca ormai da un mese ma è integrato con il gruppo, è stato protagonista assoluto della cavalcata autunnale della Fiorentina. Palladino ha bisogno delle loro giocate nonostante questo possa portare ad una minore attenzione alla difensiva che il tecnico viola ha sempre messo al primo posto.

Sulle fasce invece ci aspettiamo che venga confermato il duo composto da Dodo e Gosens; altri due elementi a cui piace spingere e che possono rifornire gli attaccanti di palloni invitanti. Il tutto senza rinunciare alla conclusione in porta (specialmente il tedesco).