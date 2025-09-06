Contatto Gudmundsson-Fiorentina: il giocatore tranquillizza tutti. Un sospiro di sollievo dopo la grande paura

Ha fatto spaventare tutti ieri sera il numero 10 viola Albert Gudmundsson, quando è stato costretto a lasciare il campo subito dopo aver segnato il gol del 4-0 della sua Islanda all'Azerbaijan nella gara di qualificazione al Mondiale.

Il giocatore tranquillizza la Fiorentina

Oggi però la preoccupazione è minore, secondo quanto riferisce la Fiorentina: le condizioni del giocatore islandese appaiono meno gravi del previsto. Lo staff medico della Fiorentina si è subito messo in contatto col calciatore, che ha dato segnali confortanti sulle proprie condizioni.

Sospiro di sollievo

Si attende di capire con esattezza quale sia il responso sul colpo rimediato dal giocatore della Fiorentina, ma la situazione inizia a farsi decisamente più distesa dopo la grande preoccupazione di ieri sera.