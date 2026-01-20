Marinozzi: "Dodô ha giocato una partita enorme a Bologna. Parisi si impegna, ma credo serva altro in quella parte di campo"

Il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato sul suo canale You Tube della prova della Fiorentina contro il Bologna, soffermandosi sulla partita di Dodo.

Le parole di Marinozzi

“Vanoli ha trovato la strada giusta, ha fatto un grandissimo lavoro con il suo staff. Anche fisicamente adesso la Fiorentina è brillante. Contro il Bologna Dodô ha giocato una partita enorme, ha dominato quella parte di campo”.

Sul mercato

“Adesso credo che la Fiorentina possa imboccare la strada per la salvezza. Vedremo anche come sarà il mercato, stanno arrivando diversi giocatori che stanno cambiando il volto dell'undici titolare, portando qualità soprattutto a destra dove Parisi si sta impegnando, ma credo che lì serva più qualità per spingere in attacco con il supporto di Dodô".