Si muove la bassa classifica: strappo del Parma, il Verona resta a far compagnia alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si apre con l'incontro delle 12.30 questa domenica di Serie A: al Bentegodi l'Hellas Verona esce sconfitto contro il Parma, 1-2 il risultato finale.

La partita

Un Verona a disperata caccia di punti trova il gol del vantaggio dopo appena 10 minuti grazie a Orban, ma l'attaccante scaligero è in fuorigioco e la rete viene annullata. Tocca allora al Parma, che al 18simo passa in vantaggio con Pellegrino che è bravo a ribadire in rete un tiro carambolato sulla traversa. Il Verona reagisce nella ripresa e trova il pareggio con un bello strappo di Mosquera, che regala a Giovane - a porta sguarnita - il gol dell'1-1 al 65simo. Tuttavia è lo stesso Giovane a combinare un pasticcio, con un retropassaggio a dir poco suicida da centrocampo che libera ancora Pellegrino: l'argentino scavalca Montipò con un pallonetto e firma il sorpasso definitivo del Parma. Hellas che quindi rimane in fondo alla classifica e manca ancora la prima vittoria in campionato, al pari della Fiorentina.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 25, Bologna 24, Inter 24, Roma 24, Milan 22, Juventus 19, Como 18, Sassuolo 16, Udinese 15, Lazio 15, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari 11, Parma 11, Lecce 10, Pisa 9, Genoa 8, Verona 6, Fiorentina 6.