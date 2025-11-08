A Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, intervenendo sulla situazione societaria della Fiorentina in questo periodo, con la squadra che abita stabilmente gli ultimi posti della classifica di Serie A.

La squadra

“Peggio di così la Fiorentina non può fare. Adesso però non può mancare l'atteggiamento dei giocatori: indossare la maglia viola ha un peso, per la città di Firenze vuol dire tutto. I discorsi che sta facendo la curva adesso avrebbero dovuto farli in dirigenza. Ma quando manca Commisso, il presidente, la dirigenza è assente".

Su Vanoli e Goretti

“Vanoli? Non penso che siano stati contattati i grandi allenatori come Mancini. La società ha dovuto fare i conti anche per l'ingaggio. Poi puoi prendere tutti, ma non quello che ha fatto retrocedere l'Empoli. D'Aversa sarebbe stato folle ora. Goretti? Magari diventa un grande ds, ma numericamente non è cambiato nulla da quando è morto Barone. Nessuno sostituito, tutti promossi. Tutto punta verso la vendita della Fiorentina, non c'è più un progetto”.