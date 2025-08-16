La Fiorentina primeggia in un'insolita classifica di mercato: il Milan e Italiano chiudono il podio dietro alla Viola

Nelle battute finali di questo calciomercato si iniziano a tirare le somme e a raccogliere i dati: un mercato impegnato, quello della Fiorentina, che ha completato già cinque acquisti per la Prima squadra.

Sohm (24), Dzeko (39), Fazzini (22), Viti (23) e Lezzerini (30): questi i nuovi arrivi in casa Fiorentina, la cui media dell'età raggiunge i 27.6 anni: è questo il dato più alto in termini di ‘anzianità’ degli arrivi fra le squadre di Serie A, numero certamente influenzato dall'età avanzata di Dzeko, ma che restituisce una panoramica chiara delle idee di mercato in casa Fiorentina. Ad onore di cronaca, però, se a questa lista si aggiunge Kospo, il cui impiego sarà diviso tra Prima squadra e Primavera, allora l'età media si abbassa a 26.

Di seguito la classifica completa: