De Gea parla da capitano, le parole dello spagnolo risuonano nello spogliatoio
Dopo un giorno di pausa che ha fatto seguito all'impegno contro il Parma, ieri la Fiorentina è tornata ad allenarsi.
De Gea
Prima della seduta di allenamento c'è stato l'ennesimo confronto all'interno dello spogliatoio e a rompere il ghiaccio tra i giocatori, è stato il nuovo capitano De Gea.
Parole di pancia ma non solo
Non solo parole di pancia le sue e aspetti psicologici - scrive in proposito La Nazione - sul tavolo sono finite anche possibili varianti tattiche, correttivi da studiare in vista di una partita che dirà molto sul futuro della guida tecnica. Con una certezza: la difesa a quattro.
