"Pioli dovrebbe chiamare Gilardino e chiedergli il segreto di Gudmundsson. Da Pisa ne salvo solo due"

L'opinionista radiofonico Gianfranco Monti si è espresso sulle frequenze di Radio Bruno Toscana sulla prestazione oscena della Fiorentina a Pisa: "Mi viene in mente una sola occasione per la Fiorentina, quella di Mandragora dopo lo schema da calcio d'angolo. Non ho mai avuto il pensiero di dire "adesso si va a fare gol". I tiri sono stati pochissimi e quasi tutti finiti lontani dalla porta. L'unica nota positiva per la Fiorentina a Pisa è stato l'arbitro. Non ha concesso un rigore clamoroso ai nerazzurri e ha annullato il gol che non mi sembrava così tanto irregolare".

“Due sufficienze sole per me”

“Io non voglio remare contro nessuno, ma adesso la Fiorentina deve chiudersi a riccio e uscire da questo brutto momento il prima possibile. Gli unici sufficienti di Pisa sono Fazzini e De Gea".

Gudmundsson?

"Pioli potrebbe chiamare Gilardino e chiedergli il segreto per farlo funzionare come a Genova... Non tutte le responsabilità del gioco viola sono colpa dell'allenatore, anche i giocatori devono dare molto di più”.