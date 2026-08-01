​​

header logo

UFFICIALE: Sabiri trova una squadra dopo l'addio alla Fiorentina

Redazione /
Sabiri
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Alla fine le voci sono presto diventate realtà: Abdelhamid Sabiri ha trovato squadra. Dopo l'addio alla Fiorentina, formalizzato il 30 giugno, il centrocampista marocchino è stato accostato all'Eyupspor, club turco con il quale ha ufficialmente firmato.

Sabiri trova squadra

Questo il comunicato: Benvenuto, Abdelhamid Sabiri! Il centrocampista ha firmato un contratto con il nostro club. Auguriamo a Sabiri un'esperienza ricca di successi con la nostra maglia giallo-viola e gli diamo il benvenuto nel nostro club.

Ufficiale il passaggio all'Eyupspor

Questo il post di benvenuto dell'Eyupspor su Instagram:

Notizie correlate
💬 Commenti