Che fine ha fatto Sabiri dopo l'addio alla Fiorentina? Per lui può spuntare un'opportunità in Turchia

Non è stata una grande avventura, quella di Abdelhamid Sabiri alla Fiorentina. Certamente il calciatore marocchino, dalle parti di Firenze, non sarà ricordato per quanto fatto in campo.

Sabiri, dall'addio alla Fiorentina il nulla

Il suo contratto è ufficialmente scaduto il 30 giugno, giorno dal quale non è più un calciatore viola ed è sul mercato degli svincolati. Fino a questo momento nessuno lo ha contattato, ma potrebbe esserci un'opportunità.

Giocherà in Turchia?

Secondo quanto riportato da Spor Depor, a mettere Sabiri nel mirino è l'Eyupspor. Il club gioca in prima divisione turca e ha conquistato una faticosissima salvezza nell'ultima stagione.