Intervenuto a Il Salotto del Calcio su TVL, il procuratore Eugenio Ascari si è concentrato in particolar modo sulla gestione del settore giovanile della Fiorentina e sulle difficoltà della società viola di far transitare i calciatori in prima squadra.

“La Fiorentina lavora benissimo a livello di settore giovanile, ma in rapporto a quanto lavora bene raccoglie pochissimo. Comuzzo e Fortini sono andati al Torino, Favasuli è al Napoli ed è stato convocato in Nazionale. Amatucci è al Deportivo La Coruña, Ghilardi è stato lasciato libero, la Roma lo ha pagato svariati milioni al Verona e anche lui è in Nazionale”.

’Favasuli oggi potrebbe valere 20 milioni’

“Quando si arriva all’ultimo step la Fiorentina o perde i giocatori o li regala, mantenendo solo una percentuale sulla futura rivendita. Da Favasuli la Fiorentina ha incassato meno di 4 milioni di euro, ma se lo avesse tenuto parliamo di un giocatore che oggi potrebbe valerne 20, invece è stata una cosa allucinante. Poi si vanno a prendere Jimenez e Joao Mario, con lui e Fortini già in casa”.

‘Martinelli, o ci credi oppure no’

Infine Ascari ha aggiunto: “In rosa manca un difensore come Koaudio, che è un calciatore della Fiorentina, ha già esordito in Under 21 ed è stato convocato da Mancini. Non c’è una logica, penso anche a Martinelli, che ha quasi 21 anni… o ci credi o non ci credi”.