Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile, ha seguito delle dichiarazioni dei giorni scorsi di Vittorio Cecchi Gori, ha scritto così su Facebook dell'ex presidente della Fiorentina: “Non l'avrei mai, mai, mai pensato, ma è l'ultimo presidente matto come solo noi fiorentini. Quando gli dissero che il Barcellona voleva Toldo, invece di prendersi i soldi rispose che voleva Rivaldo".

“La Fiorentina faceva paura a tutti”

"Lì capirono che era andato - continua Basile - ma nel calcio avido di oggi aveva qualcosa di umano, delirante, ma umano. E, ricordo, fatto fallire con debiti di un decimo delle romane. Giocare contro di noi, quelli di Batistuta, Rui Costa e Oliveira, era una gran rottura per tutti”.