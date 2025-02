Il centravanti contro il Lecce? C'è un favorito, nonostante un primo tentativo rivedibile

Chi sostituirà Moise Kean nella partita contro il Lecce? Una domanda quanto mai importante visto che il centravanti della Fiorentina non potrà essere della gara contro i salentini.

Primo tentativo

Il giocatore è già stato assente contro il Como per squalifica. In quel caso Raffaele Palladino optò per Nicolò Zaniolo come prima punta, con risultati rivedibili. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, rimane ancora lui, l'ex Atalanta, il candidato principale al ruolo di centravanti.

Beltran bocciato a Verona

Anche perché chi il nove ce l'ha sulla schiena, ovvero Lucas Beltran, non sembra avere le caratteristiche fisiche e tecniche per reggere da prima punta. Una soluzione questa che è stata provata anche nella mezz'ora finale della partita del Bentegodi, ma l'argentino, ancora una volta, ha mostrato un gap atletico evidente con i difensori avversari.