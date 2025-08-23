Da poco terminate i due anticipi serali di questa prima giornata di Serie A a Milano e a Roma.

Impresa Cremonese a Milano

Impresa della Cremonese a San Siro, con la neopromossa che ha battuto il Milan per 2-1 grazie al gol di Baschirotto. Il pareggio dei rossoneri è arrivato con Pavlovic, ma poi ci ha pensato Bonazzoli a regalare il gol vittoria con una bellissima rovesciata che ha bucato Maignan. Può essere già il gol del campionato. Parte malissimo il campionato di Allegri.

Cade Italiano a Roma

Sconfitto anche Italiano e il suo Bologna a Roma, con i giallorossi che trionfano grazie al solo gol del nuovo arrivo Wesley. Finisce 1-0 all'Olimpico, primi tre punti romanisti per Gasperini.

La classifica

Napoli 3, Cremonese 3, Roma 3, Genoa 1, Lecce 1, Atalanta 0, Bologna 0, Cagliari 0, Como 0, FIORENTINA 0, Inter 0, Juventus 0, Lazio 0, Milan 0, Parma 0, Pisa 0, Torino 0, Udinese 0, Verona 0, Sassuolo 0.