Impresa della Cremonese a San Siro con un super gol di Bonazzoli, parte malissimo Allegri al Milan. Italiano e il suo Bologna cadono subito a Roma. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Da poco terminate i due anticipi serali di questa prima giornata di Serie A a Milano e a Roma.
Impresa Cremonese a Milano
Impresa della Cremonese a San Siro, con la neopromossa che ha battuto il Milan per 2-1 grazie al gol di Baschirotto. Il pareggio dei rossoneri è arrivato con Pavlovic, ma poi ci ha pensato Bonazzoli a regalare il gol vittoria con una bellissima rovesciata che ha bucato Maignan. Può essere già il gol del campionato. Parte malissimo il campionato di Allegri.
Cade Italiano a Roma
Sconfitto anche Italiano e il suo Bologna a Roma, con i giallorossi che trionfano grazie al solo gol del nuovo arrivo Wesley. Finisce 1-0 all'Olimpico, primi tre punti romanisti per Gasperini.
La classifica
Napoli 3, Cremonese 3, Roma 3, Genoa 1, Lecce 1, Atalanta 0, Bologna 0, Cagliari 0, Como 0, FIORENTINA 0, Inter 0, Juventus 0, Lazio 0, Milan 0, Parma 0, Pisa 0, Torino 0, Udinese 0, Verona 0, Sassuolo 0.