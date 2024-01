La forza di Eriksson: "Mi rifiuto di mollare, voglio vivere ogni giorno che mi resta nel modo più normale possibile"

Le parole del tecnico svedese, gravemente malato

Sven-Göran Eriksson, ex allenatore e direttore tecnico della Fiorentina, dopo aver annunciato la sua malattia terminale, è tornato a parlare in un’intervista al programma Good Morning Britain. Queste le sue parole: “Devi conviverci e non pensarci 24 ore al giorno, non rimanere a casa senza fare niente. Vivi la tua vita nel modo più normale possibile e il più a lungo possibile. E' ciò che sto facendo, davvero. Mi rifiuto di mollare, voglio vivere ogni giorno, una vita normale”.

‘Non posso correre ma posso andare in palestra’

E ancora: "Posso correre una maratona? No, ma posso andare in palestra, fare esercizi come ho sempre fatto nella mia vita. Posso ospitare gente qua, in casa mia, prendere un caffè. Tutto è normale più o meno”.