Verona e Pisa si fermano entrambe al palo e si avvicinano lentamente alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l'anticipo di Serie A tra Verona e Pisa, con le due squadre allenate rispettivamente dai due esordienti in panchina Sammarco e Hiljemark, che hanno pareggiato per 0-0.

La cronaca della gara

Poche emozioni in campo nel primo tempo, con una grande occasione da gol per i padroni di casa non capitalizzata, ovvero il palo colpito da Orban al 33' su calcio di punizione. Nella ripresa sono i nerazzurri ad avere due grandi occasioni, prima con Moreo che di testa colpisce anche lui il palo, e con Meister che lanciato verso la porta calcia centrando però in pieno il portiere dei gialloblù Montipò. La gara non si sblocca nemmeno nel recupero e finisce così 0-0.

Come cambia la classifica

Con questo pareggio le due squadre fanno un passettino dal fondo della classifica andando entrambe a quota 15, entrambe a due punti dalla Fiorentina impegnata domani contro il Torino.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 55, Milan 50, Napoli 46, Juventus 45, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio 32, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 26, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 15, Verona 15.