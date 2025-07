L’ex calciatore Oscar Damiani, oggi procuratore di lungo corso e simpatizzante viola, è stato intervistato da Radio Bruno, concentrandosi a 360 gradi sul mercato della Fiorentina.

‘Dzeko può giocare anche con Kean, che spero rimanga in viola’

"La questione Kean è molto complicata, mi auguro e penso che rimarrà alla Fiorentina. È un giocatore importante, ma credo che difficilmente ci sarà chi pagherà la clausola. Non sarebbe poi facile trovare un’alternativa a Kean. Dzeko non è più giovane ma ha straordinaria intelligenza calcistica, può giocare anche con Kean grazie alle sue doti da sponda. Saprà farsi valere quando giocherà".

‘Se Dodô parte non c’è da strapparsi i capelli, buon giocatore ma…'

"La Fiorentina ha ottimi dirigenti e una grande proprietà appassionata, che ama il calcio ed ha ambizione. L'obiettivo è sicuramente entrare nelle coppe. Se Dodô vuole andare via non mi strapperei i capelli, gira per il campo e non capisco che ruolo abbia. Non è determinante, è un buon giocatore ma la Fiorentina può farne anche a meno. Pioli è preparato e dà un gioco alla squadra, la sua storia parla per lui. Una scelta eccellente della Fiorentina, Pradè ha grande personalità e non si fa mettere i piedi in testa, è bene che rimanga in viola".