Gattuso su Piccoli: "Dispiace per chi ha lasciato, ma sono arrivati giocatori che possono darci una mano"

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso, nel suo intervento in conferenza stampa, è intervenuto sui calciatori della Fiorentina. Oltre a Moise Kean e a Hans Nicolussi Caviglia, di cui ha già parlato, ci sono anche le convocazioni last-minute di Roberto Piccoli e Leonardo Spinazzola, a cui ha fatto riferimento.

“Piccoli? Arrivati giocatori che possono darci una mano”

“Dobbiamo giocare le due partite in due modi completamente diversi, ho fatto le mie scelte secondo questi criteri. Mi dispiace molto per quelli che abbiamo perso. Però sono arrivati dei giocatori che possono darci una grande mano. Ripeto, le scelte le ho fatte pensando a queste partite”.