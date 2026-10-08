Lungo colloquio tra Vanoli e Gnonto: l'ex Leeds a un passo dall'esordio dal 1' con la Fiorentina

Mastantuono ci sarà a Genova. E su questo non ci piove. Tutti gli indizi però portano a una partenza in panchina del giocatore di proprietà del Real Madrid, da poco tornato a Firenze dagli impegni con l'Argentina e assente da 20 giorni.

Colloquio al Viola Park

Per questo Vanoli ha parlato a lungo al Viola Park con Gnonto, candidato numero uno a prendere il posto del classe 2007 della Fiorentina. L'ex Leeds ha lavorato duramente a Bagno a Ripoli in queste tre settimane e Vanoli lo stima molto per le sue qualità fisiche e tecniche, con la sua capacità di dare una mano anche in difesa, essendo abituato a una pressione costante sull'avversario.

Esordio vicino

E così per Gnonto si avvicina l'esordio dal 1' in campionato con la maglia della Fiorentina. Dall'altra parte ci sarà la conferma di Njie, che in questo inizio di stagione ha stupito tutti ed è reduce da un gol con la nazionale svedese U21.