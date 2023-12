Il sindaco di Empoli Brenda Barnini ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito dell'incontro con Joe Barone, dg della Fiorentina, ed il sindaco di Firenze Dario Nardella in merito ad un possibile spostamento della squadra viola allo stadio Castellani durante i lavori di restyling del Franchi.

Ecco le sue parole: “Ho ascoltato le esigenze del Comune di Firenze e dell'Acf Fiorentina e ho riepilogato le problematiche che l'eventuale 'trasloco' della Fiorentina al 'Castellani' di Empoli comporterebbero per la nostra città. Dopo che il sindaco Nardella e il dg Barone hanno illustrato le loro esigenze in relazione al fatto che contano di poter iniziare i lavori al 'Franchi' nel 2024 e che la soluzione su cui il sindaco Nardella sta lavorando, ovvero la ristrutturazione dello stadio 'Padovani', non sarebbe pronta nei tempi congrui al prossimo campionato, ho semplicemente riepilogato quali sono i problemi per la nostra città di fronte a un eventuale 'trasloco' della Fiorentina al 'Castellani”.

"Si tratta di problemi di ordine pubblico, di viabilità relativi al fatto che, per come lo stadio di Empoli è collocato all'interno della nostra città, evidentemente ogni volta che gioca l'Empoli già dobbiamo gestire l'afflusso dei tifosi ospiti. Una gestione non semplice. E ci aspettiamo poi che l’Empoli Fc presenti a breve una proposta di project per il 'Castellani' e quindi dovremo valutare anche quello e la relativa tempistica dei lavori. Per tutte queste ragioni, il 'trasloco' a Empoli della Fiorentina è una strada complessa da percorrere".