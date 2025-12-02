Il dirigente sportivo Pino Vitale ha parlato a Radio Bruno commentando la situazione in casa Fiorentina, alla luce della sconfitta contro l'Atalanta e in vista della gara contro il Sassuolo.

Le parole di Vitale

“Mi ha fatto piacere che Dzeko si sia chiarito con i tifosi. Ora le critiche vanno messe da parte. Ci sono 25 partite, sono fiducioso. Io credo che la Fiorentina rimarrà in Serie A, non voglio e non posso pensare sinceramente ad altro. Società? Non ci voglio nemmeno pensare. Calcisticamente non stimo i dirigenti della Fiorentina, quindi mi affido ai giocatori, a Vanoli e al grande pubblico viola”.

Contro l'Atalanta

“Contro l'Atalanta nel primo tempo la Fiorentina non aveva demeritato. Poi un gol su un cross, un errore difensivo e la squadra ha mollato. Ora serve fare un altro campionato. Non vincere in 13 partite non esiste. Sono fiducioso che alla fine del girone di andata saremo in un'altra posizione”.

Presenze al Viola Park

“Goretti ha preso il posto di Pradè, anche se dicono che lui si faccia ancora vedere al Viola Park. Noi il passato non bisogna più cercare. A Reggio Emilia andranno migliaia di tifosi viola. Questo sarà bello. Dzeko ha dato un'immagine forte ai suoi compagni, che erano impauriti. Ora vedono un leader differente. Serve togliersi la paura di dosso e pensare positivo".