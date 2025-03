La rifinitura di oggi riconsegna Adli a Palladino: contro il Napoli ci sarà. Pongracic ancora in dubbio. Colpani e Folorunsho ancora out

La Fiorentina di Raffaele Palladino questa mattina è tornata ad allenarsi per svolgere la sessione i rifinitura in vista della delicata trasferta di Napoli, la prima sfida di livello del ciclo di fuoco che la squadra viola sarà costretta ad affrontare nel mese di marzo. L’edizione odierna del Pentasport ha cercato di fare il punto della situazione, con particolare riferimento alle condizioni fisiche dei giocatori in dubbio, dopo l’allenamento delle ore 11.

Aldi fa tornare il sorriso a Palladino, Pongracic resta un'incognita

Il primo caso da risolvere è quello relativo ad Yacine Adli, ormai escluso dai convocati da quasi piu di un mese. Il francese, dopo una gestione oculata, domani dovrebbe tornare regolarmente disponibile: candidandosi di fatto ad una maglia da titolare. Restano tanti punti interrogativi relativamente alle condizioni di Marin Pongracic, infortunatosi nei minuti precedenti alla sfida contro il Panathinaikos. Il croato resta in dubbio, con Palladino che preferisce prendersi ancora qualche ora di tempo per capire se portarlo in campo o meno.

Le situazioni di Colpani e Folorunsho non preoccupano

Restano ancora invece ai box Andrea Colpani e Micheal Folorunsho. L’ex Monza è alle prese con un infortunio ormai da qualche settimana e, come già sottolineato nelle scorse settimane, dovrebbe tornare a disposizione solo dopo la sosta. Cambia qualcosa invece per l’ex Lazio: il centrocampista non è ancora recuperato per domani, ma dovrebbe tornare a disposizione già a partire dalla sfida di Conference di giovedì prossimo.