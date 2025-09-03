Da Comuzzo a Commisso fino alla dirigenza: cambiano gli interpreti ma il valzer dei NO continua

Il valzer dei no intorno a Pietro Comuzzo continua imperterrito.

Il blocco del presidente

Il 2025 si è aperto con il blocco della cessione del centrale della Fiorentina al Napoli, decretato dal presidente viola, Rocco Commisso. La società campana si era spinta fino a 35 milioni di euro coi bonus.

No all'Arabia dal giocatore

In estate la scena si è ripetuta, anche se con modalità diverse. L'insidia più grande è stata senza dubbio quella dell'Al-Hilal che aveva formulato un'offerta da 40 milioni di euro (bonus compresi) e avrebbe garantito otto milioni l'anno al giocatore. In questo caso però è stato lo stesso Comuzzo a far saltare tutto perché non aveva alcuna intenzione di andare a giocare in Arabia.

La dirigenza ha fermato l'Atalanta

Sul finale di mercato ci ha provato infine l'Atalanta ma arrivando a mettere sul piatto una cifra che era molto inferiore alle richieste della dirigenza. Venti milioni (forse 25 coi bonus), a queste cifre il giocatore non poteva andarsene per la dirigenza, che oltretutto avrebbe avuto anche il problema di trovare un sostituto in fretta e furia.

E così Comuzzo continua imperterrito ad indossare la maglia viola, nonostante tutto.