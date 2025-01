Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina continua a lavorare sul fronte delle uscite. Il nome in pole per lasciare la società viola è Jonathan Ikoné, attaccante francese che ha rifiutato varie destinazioni pur essendo ormai ai margini del progetto.

Il quotidiano scrive: “A Firenze non lo vogliono più vedere neanche in cartolina, ma per Ikoné Daniele Pradè sta chiedendo ugualmente 11 milioni di euro”. Su di lui c'è il Bologna, così come il Torino. Siamo ancora ai colloqui, niente di avanzato.

Nelle ultime ore è stato il Nantes a presentare un offerta ai viola per provare a riportarlo in Ligue 1, ma ben al di sotto di quanto richiesto dalla Fiorentina. Operazione in uscita, quella di Ikoné, che ricordiamo non potrà essere fatta in prestito all'estero.