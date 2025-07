"La Fiorentina con un paio di acquisti importanti può puntare alla Champions. Dzeko? Poteva fare comodo anche all'Inter"

Gianfelice Facchetti, figlio della leggenda nerazzurra Giacinto, attore e scrittore, ha parlato a tuttomercatweb.com anche di Fiorentina. Queste le sue parole:

"Pioli è un ottimo allenatore che ha fatto buone cose sia a Firenze che al Milan. Visse un periodo di transizione non facile, ma in questi anni la Fiorentina ha dimostrato di avere un modo di lavorare che fa sperare possa fare uno scatto in avanti. Con le giuste mosse credo che la Fiorentina possa puntare ai primi quattro posti. Vediamo come proseguirà il mercato, ma la proprietà seria e con un paio di colpi giusti e un po' di fortuna può tornare in alto. Dzeko? Grande atleta e persona fantastica. Avrebbe fatto comodo anche all'Inter negli ultimi due anni. Fa bene al gruppo e sono contento che sia ancora in campo. Persone così fanno bene al calcio".