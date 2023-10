La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera contro la Juventus: tornano dal primo minuto Sene e Vannucchi. La prima volta da titolare per Spaggiari

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina, gara valida per il Campionato Primavera.

Mister Galloppa schiera tra i pali Vannucchi, che non scendeva in campo da titolare da fine settembre. Difesa a tre con Biagetti, Sadotti ed Elia.

Sulle fasce si piazzano Spaggiari, alla prima assoluta dal primo minuto in stagione, e Denes, con Harder e Vitolo al centro del campo.

Davanti Rubino e Padilla alle spalle di Fallou Sene, anche lui titolare dopo tanto tempo.

Juventus (3-4-2-1): Vincarcik; Martinez, Bassino, Gil; Savio, Ripani, Ngana, Pagnucco; Vacca, Florea; Anghelè. All.: Montero.

FIORENTINA (3-4-2-1): Vannucchi; Biagetti, Sadotti, Elia; Spaggiari, Harder, Vitolo, Denes; Rubino, Padilla; Sene. All.: Galloppa.