La carica telefonica di Commisso: Pioli attende ancora il primo incontro ma il patron l'ha già confermato

Come da tradizione, il presidente Rocco Commisso si è messo in contatto telefonico con i suoi dall'America, mentre è ancora in convalescenza per l'intervento legato alla lombosciatalgia. Sottolinea Repubblica che il patron ha parlato in particolare con Stefano Pioli, per trasmettergli la carica e spingerlo a risollevare le sorti della Fiorentina.

Il tecnico, ricordiamo, è ancora in attesa di incontrare dal vivo per la prima volta il presidente, che però gli ha già ribadito la fiducia e confermato, a prescindere dal risultato di stasera contro il Milan.