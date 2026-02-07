La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa schiera il miglior tridente possibile. Due rientri importanti in panchina

Pochi minuti fa l'allenatore della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha reso noto l'undici titolare che tra poco meno di un'ora, alle ore 15, scenderà sul terreno di gioco del Viola Park per affrontare il Napoli. La squadra gigliata dopo il pareggio contro la capolista Roma vuole tornare a vincere per provare il contro sorpasso.

Galloppa sceglie la continuità e cambia pochissimo rispetto alla trasferta di Roma

Non ci sono grandissime novità rispetto alle uscite precedenti, con Galloppa che preferisce puntare sulle certezze, nonostante siano comunque recuperati Puzzoli e Keita, che la scorsa sono stati costretti ai box. Confermato Kospo al centro della difesa, mentre non ci sarà Balbo anche oggi aggregato alla Prima Squadra. Spicca l'assenza tra i titolari di Montenegro, che inizierà la partita dalla panchina. Il tecnico gigliato si porta in panchina anche uno dei migliori profili del vivaio viola, il centravanti dell'Under 17 Federico Croci, classe 2010.

Questa la formazione titolare della Fiorentina:

FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Trapani (C), Sadotti, Kospo, Perrotti; Bonanno, Deli; Bertolini, Atzeni, Mazzeo; Braschi. All.: Galloppa.