Una cifra che andrebbe bene alla Fiorentina...se condita con qualche bonus

Che Lucas Beltran sia ai margini della Fiorentina e lascerà la squadra nel corso di questo mercato estivo sono ormai delle certezze, sancite appieno dalla doppia esclusione tecnica dalle sfide contro il Nottingham Forest e il Manchester United in Inghilterra.

I procuratori vicini al giocatore

Nel ritiro inglese, qualche giorno fa è piombato il fratello manager Federico, mentre nelle ultime ore l'altro procuratore che ne cura gli interessi si è localizzato in Toscana. Altri segnali che qualcosa si sta muovendo in queste ore.

Dieci milioni sì…più bonus

La Fiorentina attende nuove proposte dopo quella presentata dal Flamengo e rifiutata dal giocatore, purché siano a titolo definitivo. Zenit San Pietroburgo e Spartak Mosca potrebbero essere destinazioni gradite. Si parla di proposte che si aggirerebbero sui dieci milioni di euro. Una somma che, scrive stamani La Nazione, alla Fiorentina potrebbe anche andare bene se condita con qualche bonus.