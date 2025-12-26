Un secondo posto da consolidare e la ricerca di punti tra salvezza e play off. Il giorno del grande derby di Firenze

La Fiorentina ritornerà in campo domani contro il Parma in campionato, ma questo Santo Stefano per Firenze vuol dire derby, anzi grande derby in Serie A1 di pallavolo femminile.

Alle ore 18.30 al Pala BigMat (già Palazzo Wanny), Il Bisonte ospiterà la Savino Del Bene Scandicci in una gara valida per la quarta giornata di ritorno.

Il Bisonte Firenze

Firenze viene dall'importantissima vittoria al tie break contro Macerata che ha posto fine ad un periodo davvero nero per la squadra allenata da Chiavegatti. Ora occupa la decima posizione in classifica ed è vicina all'ottavo posto che significherebbe qualificazione ai play off, ma ha quattro punti di vantaggio dalla penultima che se ne va dritta, dritta in A2.

Savino Del Bene Scandicci

Scandicci invece ha recentemente conquistato la vittoria nel Mondiale per club disputatosi in Brasile ed è in grandissimo spolvero anche in campionato dove occupa la seconda piazza dietro Conegliano. Una posizione questa da consolidare perché sarebbe vantaggiosa in ottica play off.

Le protagoniste

Occhi puntati su due giocatrici in particolare: Jolien Knollema per Il Bisonte e Ekaterina Antropova per la Savino Del Bene. A suon di punti sono state loro le trascinatrici delle rispettive squadre in campionato.