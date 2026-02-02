La settimana che porta in dote un nuovo dirigente. Ecco l'uomo di calcio per la Fiorentina

E' una settimana questa che porterà in dote alla Fiorentina un nuovo dirigente. Il 4 di febbraio diventerà ufficialmente operativo in viola, Fabio Paratici, anche se, a dirla tutta, è direttore sportivo in pectore del club ormai da qualche settiamana e ha avuto un ruolo importante anche in questo mercato invernale.

Paratici e Goretti

II dirigente piacentino mercoledì è atteso al Viola Park per prendere possesso della propria stanza e prendere le redini della Fiorentina fino al 2030. Da capire resta che tipo di incarico invece avrà Roberto Goretti, che è direttore sportivo in questo momento. Teoricamente potrebbe rimanere anche tale perché si possono avere due diesse.

L'uomo di calcio ma anche di campo

Paratici è l'uomo di calcio, quello reclamato a gran voce da tutti, specialmente dopo l'addio di Daniele Pradè. Ma anche l'uomo di campo, nel senso che deve stare vicino alla squadra, ora più che mai, perché c'è bisogno di arrivare ad ogni modo alla salvezza a fine campionato.