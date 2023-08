FOTO - E quella della Fiorentina non sarà l'unica maglia "viola" in Serie A per la prossima stagione

Dalle maglie da calcio ormai si sa, ci si può aspettare di tutto. Negli ultimi anni le società calcistiche hanno studiato i kit più stravaganti e particolari come mosse di marketing per attirare collezionisti e tifosi verso l'acquisto di divise sempre più costose.

Ultima ad essere presentata in ordine temporale è stata la terza maglia del Milan per la stagione 2023-24, realizzata in collaborazione con Puma. Una maglia che sfuma dal lilla al celeste. Non sarà dunque quella della Fiorentina l'unica maglia a larghi tratti viola della prossima Serie A.