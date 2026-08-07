D'Onofrio esalta Mastantuono: "E' un crack, alla Fiorentina può esplodere"
L'ex presidente del River Plate, Rodolfo d'Onofrio, è anche colui il quale ha visto crescere Franco Mastantuono, l'ultimo arrivato in casa Fiorentina.
Un crack!
"Franco è un crack sul terreno di gioco - ha detto D'Onofrio a TMW - inoltre è anche un ragazzo straordinario fuori dal campo, con una famiglia veramente bella a sostenerlo giorno dopo giorno".
Esplosione a Firenze
E inoltre: "Credo che possa esplodere e far vedere tutto il suo talento alla Fiorentina: ha tutto per farlo".
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