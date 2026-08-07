D'Onofrio esalta Mastantuono: "E' un crack, alla Fiorentina può esplodere"

L'ex presidente del River Plate, Rodolfo d'Onofrio, è anche colui il quale ha visto crescere Franco Mastantuono, l'ultimo arrivato in casa Fiorentina.

Un crack!

"Franco è un crack sul terreno di gioco - ha detto D'Onofrio a TMW - inoltre è anche un ragazzo straordinario fuori dal campo, con una famiglia veramente bella a sostenerlo giorno dopo giorno".

Esplosione a Firenze

E inoltre: "Credo che possa esplodere e far vedere tutto il suo talento alla Fiorentina: ha tutto per farlo".