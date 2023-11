La Curva Fiesole racconta i protagonisti della maestosa coreografia esposta contro il Bologna - FOTO

Come tutti voi avrete potuto ammirare, contro il Bologna è andata in scena la coreografia che sarebbe dovuta essere esposta contro la Juve. Per celebrare i 50 anni del Collettivo Autonomo Viola, gli ultras della Fiorentina hanno rilasciato questo messaggio attraverso i propri canali social:

La spiegazione

“Abbiamo concluso i festeggiamenti per i 50 anni di Curva Fiesole con una coreografia contro il Bologna. Nel telone, i volti che raffigurano le tre generazioni della Curva Fiesole: nessun volto in particolare, ma soltanto il filo conduttore che dal 1973 lega coi nostri giorni. Col giglio cucito sul cuore, da 50 anni al fianco del nostro grande amore”.

Il messaggio sui social