UFFICIALE: Ecco l'esonero per Pioli. Squadra affidata a Galloppa
Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Adesso c'è anche l'ufficializzazione da parte del club viola.
Via Pioli
Club che ha fatto sapere che il tecnico di Parma “è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile”.
Galloppa
Inoltre: “La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa”.
Il tutto in attesa di poter annunciare il nuovo tecnico che sarà, salvo clamorosi colpi di scena, Roberto D'Aversa.
💬 Commenti (27)