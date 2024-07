L’alta valutazione del Monza per Bondo: la Fiorentina non affonda il colpo per il centrocampista. La situazione

Arrivato poche settimane fa a Firenze, in fase di programmazione della rosa della Fiorentina della prossima stagione, Raffaele Palladino in questi giorni sta lavorando a braccetto con la dirigenza gigliata: l’obiettivo è quello di creare una squadra competitiva su tutti i fronti e sopratutto ambiziosa. E tra le richieste del nuovo tecnico è normale che possa esserci anche qualche profilo da lui già conosciuto a Monza.

Palladino è pronto a “pescare” dal Monza: un centrocampista nel mirino

Il lavoro di Palladino in Brianza ha permesso di valorizzare alcuni profili in precedenza poco noti al grande pubblico e proprio su uno di questi ricadono parte dei desideri del tecnico. Stiamo parlando del centrocampista classe 2003 Warren Bondo del Monza. Oggi pomeriggio Tuttomercatoweb ha cercato di fare il punto sul centrocampista francese sottolineando come le tante pretendenti, su di lui infatti non c’è solo la Fiorentina, debbano sottostare alle richieste del club di Adriano Galliani.

Galliani non molla di un centimetro e fissa il prezzo

Secondo quanto riportato dal portale almeno per il momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali sul tavolo del Monza. Il prezzo fissato per il suo cartellino sembra spaventare le tante squadre interessate al giovane mediano: il Monza valuta il Bondo 15 milioni di euro. Il contratto del giocatore con i brianzoli scadrà il 30 giugno 2027 e Galliani, almeno per il momento, non sembra aver alcuna intenzione di privarsene facilmente.